《傳聞》陸金所計劃融資最多２０億美元

《傳聞》外電引述匿名知情人士報道，之前傳今年上市的陸金所押後上市計劃之際，現擬通

過私募投資籌集資金，正計劃最少１０億美元的集資計劃，但報道未披露潛在投資者或時間框架

。若最終融資２０億美元，陸金所估值將達４００億美元。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

