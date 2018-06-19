《傳聞共賞》國家電投競購巴西水電站，加達獲林建岳入股

《傳聞共賞》國家電投競購巴西水電站

加達（０１５２０）獲林建岳入股

建滔（００１４８）續增產能

天倫燃氣（０１６００）拓新業務

龍工（０３３３９）力拓叉車業務

北控（００３９２）拓雄安新區周邊地區燃氣項目



《昔日傳聞》獵聘網母企有才天下港上市籌３１億

陸金所計劃融資最多２０億美元

長飛光纖（０６８６９）拓海纜成新亮點

波司登（０３９９８）進軍校服市場

銀建（００１７１）加大投資再生能源與石油化工業務

小米剝離金融業務或部署分拆獨立發展

維信金科（０２００３）下限定價

眾安在線（０６０６０）炒推新產品

中海化學（０３９８３）提升產能

維信金科公開發售超購逾９倍

杉杉首日孖展獲５１００萬元認購，超購逾２倍

白家電漲價捧海爾電器（０１１６９）

風電佔比緩升落行龍源電力（００９１６）

大灣區有新房策出台防炒作

維信金科孖展超購少於１倍

太古地產即將落成出售寫字樓

航機票價上調捧國泰（００２９３）

ＭＳＣＩ主題基金銷售反應佳吸安碩Ａ５０中國（０２８２３）

中資券商繞道來港融資北上買Ａ股

蘋果今年新ｉＰｈｏｎｅ出貨量料跌兩成

電影票房超預期捧ＩＭＡＸ中國（０１９７０）

上海復旦（０１３８５）炒芯片業務增

復星醫藥（０２１９６）增研發開支

小米已通過上市聆訊

中國準備批准恩智浦與高通交易

ＱＤＩＩ２或落實，春江鴨偷步買港交所（００３８８）

基金半年結換馬金融股

粵置（００１２４）炒注資華領醫藥申請港上市籌近１６億元

寧德時代選擇德國建設電池工廠

淘票票市佔率升落簿阿里影業（０１０６０）

六福（００５９０）大增內地新店

雲計算爆價格戰

中興已與美國簽署原則性和解協議

Ｒｅｐｕｂｌｉｃ（０８３５７）截孖展超購逾５９倍

互聯網醫院政策短期出台

三一國際（００６３１）炒市佔率升

新資金續追Ａ股

小米本月２８日定價，７月１０日港上市

匯付天下（０１８０６）現「抽飛」，孖展超購降至１﹒９倍

原奶價低企捧蒙牛（０２３１９）

國美（００４９３）拓三四線城市

美將解除中興禁令，惟罰款增至逾１３３億元

長建（０１０３８）競購英國最大垃圾發電廠

國航（００７５３）擴歐洲航空市場

華虹（０１３４７）擴大產能目標月產４萬芯片

資金東移吸Ａ股

上海酒店房價與入住率趨俱升捧錦江（０２００６）

中興已撤換黨委書記，力爭美國取消禁令

天平道合（０８４０３）截孖展認購升溫，超購近７２倍

佐丹奴（００７０９）力拓童裝

澳門樓價升捧信德（００２４２）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

