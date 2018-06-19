《傳聞》國家電投競購巴西水電站

《傳聞》外電引述兩名未具名知情人士的話報道，中國國家電力投資集團最快可能會在下月

競標巴西第四大水電站。國家電投去年與Ｓａｎｔｏ Ａｎｔｏｎｉｏ水電站的股東進行了會談

，之後中斷談判去競購另外一個水電站。

Ｃｅｍｉｇ和Ｏｄｅｂｒｅｃｈｔ ＳＡ是這個３﹒６ＧＷ級水電站的擁有者，他們正在出

售資產以償還債務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

