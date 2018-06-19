《傳聞》加達（０１５２０）獲林建岳入股

《傳聞》市場消息指，加達控股（０１６２０）獲麗新系掌舵人林建岳透過配售認購，暫未

知認購金額。

而此前已傳出，加達控股獲縱橫遊（０８０６９）及遠展（０００３５）已故創辦人邱德根

孻子、慧科資本董事總經理邱達根入股作基礎投資者。

加達總部位於加拿大，主要經營旅遊業務流程管理、機票分銷及旅遊產品服務設計開發業務

。據招股書形容，其主要客戶為於美國上市的旅遊代理平台Ｅｘｐｅｄｉａ。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

