《傳聞》市場消息指，加達控股（０１６２０）獲麗新系掌舵人林建岳透過配售認購，暫未
知認購金額。
而此前已傳出，加達控股獲縱橫遊（０８０６９）及遠展（０００３５）已故創辦人邱德根
孻子、慧科資本董事總經理邱達根入股作基礎投資者。
加達總部位於加拿大，主要經營旅遊業務流程管理、機票分銷及旅遊產品服務設計開發業務
。據招股書形容，其主要客戶為於美國上市的旅遊代理平台Ｅｘｐｅｄｉａ。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/06/2018 09:01
《傳聞》加達（０１５２０）獲林建岳入股
《傳聞》市場消息指，加達控股（０１６２０）獲麗新系掌舵人林建岳透過配售認購，暫未
知認購金額。
而此前已傳出，加達控股獲縱橫遊（０８０６９）及遠展（０００３５）已故創辦人邱德根
孻子、慧科資本董事總經理邱達根入股作基礎投資者。
加達總部位於加拿大，主要經營旅遊業務流程管理、機票分銷及旅遊產品服務設計開發業務
。據招股書形容，其主要客戶為於美國上市的旅遊代理平台Ｅｘｐｅｄｉａ。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態19/06/2018
Google入股京東 助中國貨攻全球
|生財有道15/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－裕元系】世盃帶動國際體品銷售 代工零售商續看好
|中國故事15/06/2018
【北京特寫】太陽能快遞車增運力 京東黑科技助攻618
|FOCUS15/06/2018
【FOCUS】侵侵「過河拆橋」關稅恐至 中國企硬惟底氣成疑
|專訪15/06/2018
眾安在線：監管架構帶來更多競爭，但亦帶來更多可能性
|國際動態15/06/2018
北韓棄核 蓬佩奧：驗證是關鍵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰