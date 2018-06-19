《傳聞》齊家網在港上市，招股價６﹒８至９元

《傳聞》百度持股的齊家網，是中國網上室內設計及建築平台，計劃在香港首次公開發售（

ＩＰＯ），發行２﹒４２億股，每股６﹒８元至９元，集資１６﹒５億至２１﹒８億元。該股將

於短時間內公開招股，６月２７日定價，７月５日開始交易。

據悉，浙江美大實業股份及Ｓｅａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ﹒作為基石投資

者，合計認購約３４００萬股股份。

中信里昂證券和高盛擔任聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

