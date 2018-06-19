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即市新聞

19/06/2018 11:58

《魚缸博客》業績穩健股息持續增長，維他奶（３４５）有望再破頂

　　《魚缸博客》侵侵除咗係找數真漢子之外，仲好有行動力，自從侵侵同肥仔恩ｆｒｉｅｎｄ
返之後，侵侵好似冇所顧忌咁，即刻就向神州送咗一張關稅清單，一開始只係５００億美金，之
後，花旗國嗰邊話嫌少加碼至１０００億美金，侵侵竟然話仲未夠喉，啱啱仲話諗住對神州
２０００億美金進口貨收一成關稅。全球兩大經濟體刀光劍影，中港兩地魚缸率先身受其害，滬
指穿咗三千關，香江三萬關亦都再一次守唔住。
　　魚缸喺唔夠半個月嘅時間由３１５２１點高位碌返落嚟，加上神州仲未開始反擊，魚缸有好
大機會繼續下試二萬九。喺大跌市下，維他奶（００３４５）呢隻老牌本地薑就突圍而出，雖然
上個禮拜五（１５日）公布嘅全年業績唔算太理想，賺少咗超過半成，總收入就勁彈兩成。由於
大豆成本因為政治因素而上升，但毛利率就冇受到好大影響，維持喺５３巴仙。事實上，隨住維
他奶呢幾年不斷擴張其他「孖屐」，加上香江品牌喺神州從來都好吃香，所以神州業務嘅增長率
都跑贏唔少地區，整體收入都維持穩定增長。
　　此外，維他奶喺成本控制方面都做得唔錯，毛利率由２０１３財年度嘅４７﹒５巴仙，增至
２０１８財年嘅５３巴仙。維他奶仲話，隨住電商發展同增加產量，未來毛利率仍有望增長。維
他奶近年派息亦都愈嚟愈多，由２０１３財年嘅每股派１８﹒３仙，增至２０１８財年嘅
３５﹒２仙，有一定防守力之餘，業績增長又唔錯，適合缸友喺波動市下，作一個防守部署。
　　股價走勢方面，維他奶喺上個禮拜五放榜之後急挫超過４巴仙，今日大跌市下即作為避風港
，吸引唔少資金掃貨，重上十天線（２４﹒５５銀）同廿天線（２４﹒１８銀），短線有望突破
２５﹒６５銀山頂位。


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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