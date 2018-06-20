《傳聞》中航科工（０２３５７）昨日（１９日）逆市上升９仙，以４﹒５２元，成交增加
逾億元。據聞中航科工力拓直升機海外市場，特別是針對「一帶一路」商機，正籌劃航空工業國
際併基金，拓展「空中絲路」建設。
另一方面，珠江船務（００５６０）力拓粵港澳大灣區商機，據悉珠船與大灣區機場合作，
拓展「海天聯運」業務，推動業務增長，在１﹒８元至１﹒９元水，可以收集。昨日（１９日）
１﹒９１元收市，下跌５仙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/06/2018 09:27
《傳聞》航科（２３５７）拓空中絲路，珠船（５６０）拓大灣區
《傳聞》中航科工（０２３５７）昨日（１９日）逆市上升９仙，以４﹒５２元，成交增加
逾億元。據聞中航科工力拓直升機海外市場，特別是針對「一帶一路」商機，正籌劃航空工業國
際併基金，拓展「空中絲路」建設。
另一方面，珠江船務（００５６０）力拓粵港澳大灣區商機，據悉珠船與大灣區機場合作，
拓展「海天聯運」業務，推動業務增長，在１﹒８元至１﹒９元水，可以收集。昨日（１９日）
１﹒９１元收市，下跌５仙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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