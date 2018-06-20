《傳聞》據外電引述美國官員報道，中興通訊（００７６３）與美國政府仍在就涉及４億美
元的第三方託管協議進行商討。該項協議必須完成，中興通訊的禁令才能解除。
另外，有消息人士稱，中興通訊上周已支付１０億美元的民事罰款。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/06/2018 09:01
《傳聞》中興（０７６３）與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令
《傳聞》據外電引述美國官員報道，中興通訊（００７６３）與美國政府仍在就涉及４億美
元的第三方託管協議進行商討。該項協議必須完成，中興通訊的禁令才能解除。
另外，有消息人士稱，中興通訊上周已支付１０億美元的民事罰款。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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