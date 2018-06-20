《傳聞》據外電引述知情人士透露，海南省至少有５間度假村，計劃以無現金方式的娛樂酒
吧變相開賭，且已經聯繫了百家樂賭桌的供應商制定藍圖，打算將宴會廳變成遊戲場地，並在最
近幾個月與海南官員就此進行非正式討論。
無現金方式的娛樂酒吧，即是客人可以在遊戲中投入真錢贏取積分，然後在當地商店透過兌
換積分獲得獎金、餐飲或酒店住宿等回報。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/06/2018 09:01
《傳聞》海南計劃開發無現金娛樂酒吧變相開賭
《傳聞》據外電引述知情人士透露，海南省至少有５間度假村，計劃以無現金方式的娛樂酒
吧變相開賭，且已經聯繫了百家樂賭桌的供應商制定藍圖，打算將宴會廳變成遊戲場地，並在最
近幾個月與海南官員就此進行非正式討論。
無現金方式的娛樂酒吧，即是客人可以在遊戲中投入真錢贏取積分，然後在當地商店透過兌
換積分獲得獎金、餐飲或酒店住宿等回報。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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