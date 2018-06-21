《傳聞》華虹半導體（０１３４７）昨日（２０日）急升８％，以２４﹒０５元，上升
１﹒９元，成交逾２億元。據聞基金狂掃，來自金融ＩＣ卡、智能產品等芯片需求持續增加，不
排除進一步擴大產能，但現價不宜高追，待回落至２２元至２３元吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/06/2018 09:20
《傳聞》華虹（０１３４７）擴大產能基金狂掃
《傳聞》華虹半導體（０１３４７）昨日（２０日）急升８％，以２４﹒０５元，上升
１﹒９元，成交逾２億元。據聞基金狂掃，來自金融ＩＣ卡、智能產品等芯片需求持續增加，不
排除進一步擴大產能，但現價不宜高追，待回落至２２元至２３元吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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