《傳聞》華虹（０１３４７）擴大產能基金狂掃

《傳聞》華虹半導體（０１３４７）昨日（２０日）急升８％，以２４﹒０５元，上升

１﹒９元，成交逾２億元。據聞基金狂掃，來自金融ＩＣ卡、智能產品等芯片需求持續增加，不

排除進一步擴大產能，但現價不宜高追，待回落至２２元至２３元吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

