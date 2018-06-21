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即市新聞

21/06/2018 09:19

《傳聞》銷售勁升捧潤啤（２９１）寬頻（１３１０）炒拓雲端業務

　　《傳聞》市場消息稱，世界盃加上盛夏已玨，刺激內地啤酒銷量，單是６月以來，升幅至少
四成以上，相關啤酒股續有留意價值。華潤啤酒（００２９１）昨日（２０日）以３８﹒５５元
收市，上升０﹒５元，短期挑戰４０元可期。
　　另一方面，香港寬頻（０１３１０）昨日（２０日）急升１０％，以１１﹒９元收市，再創
新高。繼流動通訊之後，據悉，香港力拓雲端等新業務，打造成為業務新增長點，宜回落至１１
元附近低吸，可作中長線投資。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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