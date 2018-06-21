《傳聞》加達（０１６２０）截孖展超購逾８７倍

《傳聞》市場消息指，加達控股（０１６２０）昨日（２０日）孖展截止，共錄得１１﹒２

８億元孖展額，相當於公開發售超購逾８７倍。

加達此前已公布，發售股價為每股０﹒３３５元至０﹒４２５元，全球發售３億股股份，每

手１００００股，入場費為４２９２﹒８３元，下周四（２８日）上市。力高企業融資為是次上

市項目獨家保薦人。

另外，有才天下（０６１００）、基石控股（０１５９２）及棠記控股（０８３０５）孖展

則仍未足額。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

