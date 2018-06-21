《傳聞》美團計劃明日提交上市申請

《傳聞》內地傳媒引述兩位匿名知情市場人士報道，美團點評計劃於明日（２２日）向港交

所遞交ＩＰＯ申請。美團點評聘請高盛、摩根士丹利、美銀美林和華興資本作為ＩＰＯ承銷商。

此前已傳美團計劃本月提交香港ＩＰＯ申請，目標估值約６００億美元，最快會在１０月份

上市。

騰訊（００７００）於美團持有超過１０％股權。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

