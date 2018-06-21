《魚缸博客》信義光能（９６８）低位喘穩，有望再借分拆業務炒上

《魚缸博客》香江缸友過完龍舟節之後，侵侵又再出招要向神州２０００億美金商品徵收關

稅，但神州除咗打口水戰之外，好似就冇乜反擊，加上神州經濟又唔多掂，北京都不知幾頭痕，

侵侵行一步棋可以話係相當合時，中港兩地魚缸短期內都難有運行。

既然孖屐成個氣氛都難再炒熱，個別焦點板塊自然成為缸友炒作嘅目標，早排大插嘅光伏佬

都有望有得彈返上嚟。今個月月頭光伏佬因為神州突然「轉軚」要削減光伏行業嘅補貼，同埋要

降低新建光伏電站嘅電費，由於事出突然，唔少光伏佬即時應聲插水，信義光能（００９６８）

單日暴瀉一成半，龍頭保利協鑫（０３８００）碌低超過９巴仙。

不過，隨住光伏股股價已尋底多時，相信股價亦已大致反映大部分利淡因素，加上目前估值

有一定吸引力，有低撈價值。信義光能喺２﹒３８銀喘穩之後呈橫行局面，但受惠於即將分拆旗

下嘅從事太陽能發電場經營業務嘅信義能源入缸，近兩日已開始跳彈床。事實上，信義光能喺眾

多街坊入面，佢嘅基本因素最省鏡，每年收入同盈利都有雙位數增長。睇返信義光能２０１７年

嘅財務報告，電價調整應收帳款仲有成１７﹒２９億銀喺手，尚未回收嘅售電應收帳款仲有

６９８０萬銀，若果短期內成功回收，相信有助今年業績表現。

再者，信義光能屬於神州光伏玻璃龍頭，而新能源又係神州發展重點，降補貼可以有助行業

整固，每年亦都有唔少光伏發電站上馬，應可繼續有利信義光能行業龍頭地位，短線有望繼續借

信義能源上市好消息炒上。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

