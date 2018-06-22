《傳聞》淡友押注匯控（００００５）

《傳聞》市場消息稱，繼中國之後，美國再向歐洲發動貿易戰，淡友對匯控（００００５）

押下重注，大手買入匯控衍生產品空倉，可能拖累短期匯控股價進一步走弱。昨日（２１日）下

跌０﹒８元，以７４﹒４元收市，不排除下試７３元支持位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

