《傳聞》中廣核新能源（０１８１１）昨日（２０日）逆市上升６％，一度升上１﹒４９元
新高，成交增加至１７００萬股。據悉，中廣核新能源可能再向母公司收購可再生清潔能源資產
，在１﹒４元附近低吸，不宣高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/06/2018 09:01
《傳聞》中廣核新能源（０１８１１）或再獲注資
《傳聞》中廣核新能源（０１８１１）昨日（２０日）逆市上升６％，一度升上１﹒４９元
新高，成交增加至１７００萬股。據悉，中廣核新能源可能再向母公司收購可再生清潔能源資產
，在１﹒４元附近低吸，不宣高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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