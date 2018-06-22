《傳聞》人民幣兌美元跌至五個月低位，今年升幅隨時一筆勾銷。據悉，基金進一步沽售內
地航空股，人民幣轉弱對國航（００７５３）可能帶來匯兌損失，國航昨日（２１日）跌穿９元
支持位，下跌２％，以８﹒９７元收市，短期宜採取觀望。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/06/2018 09:01
《傳聞》基金沽售內地航空股
《傳聞》人民幣兌美元跌至五個月低位，今年升幅隨時一筆勾銷。據悉，基金進一步沽售內
地航空股，人民幣轉弱對國航（００７５３）可能帶來匯兌損失，國航昨日（２１日）跌穿９元
支持位，下跌２％，以８﹒９７元收市，短期宜採取觀望。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
|生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
|中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
|FOCUS21/06/2018
【FOCUS】摩笛、紅色警戒亂響 北京密密加裝「緩衝墊」
|生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期 90後珠海100萬上車夢
|國際動態21/06/2018
美退出人權理事會 批對以色列存偏見
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰