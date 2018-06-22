《傳聞》基金沽售內地航空股

《傳聞》人民幣兌美元跌至五個月低位，今年升幅隨時一筆勾銷。據悉，基金進一步沽售內

地航空股，人民幣轉弱對國航（００７５３）可能帶來匯兌損失，國航昨日（２１日）跌穿９元

支持位，下跌２％，以８﹒９７元收市，短期宜採取觀望。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

