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即市新聞

22/06/2018 09:01

《傳聞》基金沽售內地航空股

　　《傳聞》人民幣兌美元跌至五個月低位，今年升幅隨時一筆勾銷。據悉，基金進一步沽售內
地航空股，人民幣轉弱對國航（００７５３）可能帶來匯兌損失，國航昨日（２１日）跌穿９元
支持位，下跌２％，以８﹒９７元收市，短期宜採取觀望。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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