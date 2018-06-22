《傳聞》市場消息指，加達控股（０１６２０）昨日（２１日）截止公開招股，其公開發售
錄超額認購逾１９０倍。
加達此前已公布，發售股價為每股０﹒３３５元至０﹒４２５元，全球發售３億股股份，每
手１００００股，入場費為４２９２﹒８３元，下周四（２８日）上市。力高企業融資為是次上
市項目獨家保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/06/2018 09:01
《傳聞》加達（０１６２０）公開發售超購逾１９０倍
《傳聞》市場消息指，加達控股（０１６２０）昨日（２１日）截止公開招股，其公開發售
錄超額認購逾１９０倍。
加達此前已公布，發售股價為每股０﹒３３５元至０﹒４２５元，全球發售３億股股份，每
手１００００股，入場費為４２９２﹒８３元，下周四（２８日）上市。力高企業融資為是次上
市項目獨家保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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