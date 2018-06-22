《傳聞》外媒引述知情人士的話稱，谷歌探討在京東投資，如何幫助其在中國開始銷售消費
類電子產品，此舉最終可能會刺激對其移動應用程序的興趣。在討論的合作中，包括讓京東在其
網站銷售智能音箱等谷歌產品。谷歌目前沒有在中國銷售任何硬體，其地圖和應用商店在那裡不
可用。
此前，谷歌宣布，將對京東投資５﹒５億美元在東南亞、美歐等地區開發零售解決方案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/06/2018 09:01
《傳聞》谷歌討論在中國銷售消費類電子產品
《傳聞》外媒引述知情人士的話稱，谷歌探討在京東投資，如何幫助其在中國開始銷售消費
類電子產品，此舉最終可能會刺激對其移動應用程序的興趣。在討論的合作中，包括讓京東在其
網站銷售智能音箱等谷歌產品。谷歌目前沒有在中國銷售任何硬體，其地圖和應用商店在那裡不
可用。
此前，谷歌宣布，將對京東投資５﹒５億美元在東南亞、美歐等地區開發零售解決方案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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