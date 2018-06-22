《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，鷹普精密工業原計劃短期內首次公開發售
（ＩＰＯ），本周初已完成預路演，並在昨日（２１日）起進行市場詢價，最新考慮到股票市場
動盪，現計劃延遲至下半年才招股上市，並需求更新財務數據。
鷹普精密工業為內地鑄件和機加工零部件製造商，此前市場消息人士指出，其計劃上市集資
約２億美元（約１５﹒７億港元）。聯席保薦人為摩根士丹利及中銀國際。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/06/2018 15:01
《傳聞》鷹普精密本周初完成預路演，市況波動現延遲至下半年上市
《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，鷹普精密工業原計劃短期內首次公開發售
（ＩＰＯ），本周初已完成預路演，並在昨日（２１日）起進行市場詢價，最新考慮到股票市場
動盪，現計劃延遲至下半年才招股上市，並需求更新財務數據。
鷹普精密工業為內地鑄件和機加工零部件製造商，此前市場消息人士指出，其計劃上市集資
約２億美元（約１５﹒７億港元）。聯席保薦人為摩根士丹利及中銀國際。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
|國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
|生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
|中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
|FOCUS21/06/2018
【FOCUS】摩笛、紅色警戒亂響 北京密密加裝「緩衝墊」
|生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期 90後珠海100萬上車夢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰