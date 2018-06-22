《傳聞》鷹普精密本周初完成預路演，市況波動現延遲至下半年上市

《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，鷹普精密工業原計劃短期內首次公開發售

（ＩＰＯ），本周初已完成預路演，並在昨日（２１日）起進行市場詢價，最新考慮到股票市場

動盪，現計劃延遲至下半年才招股上市，並需求更新財務數據。

鷹普精密工業為內地鑄件和機加工零部件製造商，此前市場消息人士指出，其計劃上市集資

約２億美元（約１５﹒７億港元）。聯席保薦人為摩根士丹利及中銀國際。



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