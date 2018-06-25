《傳聞共賞》李嘉誠個人名義認購小米，華興資本遞交港上市申請

《傳聞共賞》李嘉誠個人名義斥三千萬美元認購小米（０１８１０）

華興資本遞交在港上市申請，下半年掛牌

內地廢紙木漿價急漲

金蝶（００２６８）雲客戶按年倍增



《昔日傳聞》加達（０１６２０）公開發售超購逾１９０倍

谷歌討論在中國銷售消費類電子產品

淡友押注匯控（００００５）

基金沽售內地航空股

中廣核新能源（０１８１１）或再獲注資

加達（０１６２０）截孖展超購逾８７倍

美團計劃提交上市申請

香港寬頻（０１３１０）炒拓雲端業務

啤酒銷售勁升捧華潤啤酒（００２９１）

香港寬頻（０１３１０）炒拓雲端業務

中興與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令

海南計劃開發無現金娛樂酒吧變相開賭

中航科工（０２３５７）拓空中絲路

珠船（００５６０）拓大灣區發展

國家電投競購巴西水電站

加達（０１５２０）獲林建岳入股

建滔（００１４８）續增產能

天倫燃氣（０１６００）拓新業務

龍工（０３３３９）力拓叉車業務

北控（００３９２）拓雄安新區周邊地區燃氣項目

陸金所計劃融資最多２０億美元

長飛光纖（０６８６９）拓海纜成新亮點

波司登（０３９９８）進軍校服市場

銀建（００１７１）加大投資再生能源與石油化工業務

小米剝離金融業務或部署分拆獨立發展

眾安在線（０６０６０）炒推新產品

中海化學（０３９８３）提升產能

杉杉首日孖展獲５１００萬元認購，超購逾２倍

白家電漲價捧海爾電器（０１１６９）

風電佔比緩升落行龍源電力（００９１６）

大灣區有新房策出台防炒作

航機票價上調捧國泰（００２９３）

ＭＳＣＩ主題基金銷售反應佳吸安碩Ａ５０中國（０２８２３）

中資券商繞道來港融資北上買Ａ股

蘋果今年新ｉＰｈｏｎｅ出貨量料跌兩成

電影票房超預期捧ＩＭＡＸ中國（０１９７０）

上海復旦（０１３８５）炒芯片業務增

復星醫藥（０２１９６）增研發開支

中國準備批准恩智浦與高通交易

ＱＤＩＩ２或落實，春江鴨偷步買港交所（００３８８）

基金半年結換馬金融股

粵置（００１２４）炒注資華領醫藥申請港上市籌近１６億元

寧德時代選擇德國建設電池工廠

淘票票市佔率升落簿阿里影業（０１０６０）

六福（００５９０）大增內地新店



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

