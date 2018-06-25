《傳聞》金蝶（００２６８）雲客戶按年倍增

《傳聞》金蝶國際（００２６８）近年全力拓展企業雲服務市場，金蝶雲客戶按年倍增，帶

動業務收入高速上升，支持股價續可以高位徘徊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

