《傳聞》金蝶國際（００２６８）近年全力拓展企業雲服務市場，金蝶雲客戶按年倍增，帶
動業務收入高速上升，支持股價續可以高位徘徊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/06/2018 09:01
《傳聞》金蝶（００２６８）雲客戶按年倍增
《傳聞》金蝶國際（００２６８）近年全力拓展企業雲服務市場，金蝶雲客戶按年倍增，帶
動業務收入高速上升，支持股價續可以高位徘徊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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