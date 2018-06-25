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即市新聞

25/06/2018 09:01

《傳聞》李嘉誠個人名義斥三千萬美元認購小米（０１８１０）

　　《傳聞》據內地《全天候科技》報道，市傳長和系創辨人李嘉誠以個人名義斥資３０００萬
美元（約２﹒３４億港元）認購小米（０１８１０），阿里巴巴主席馬雲、騰訊（００７００）
主席馬化騰及美圖公司（０１３５７）董事長蔡文勝亦認購，當中蔡文勝有意以個人身份斥數百
萬美元認購。
　　小米發言人表示不評論市場消息。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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