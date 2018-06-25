《傳聞》華興資本遞交在港上市申請，下半年掛牌

《傳聞》據內媒《ＩＰＯ早知道》引述消息報道，中資投行華興資本已於上周五（２２日）

向港交所遞交Ａ１上市申請，啟動在港上市流程，估計下半年在港上市。

早前外電曾引述市場消息人士指出，華興資本以１５億至２０億美元的估值上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

