《傳聞》嘉楠耘智最快下周在港上市聆訊，集資最少１０億美元

《傳聞》中國比特幣挖礦設備製造商嘉楠耘智今年５月在香港遞交ＩＰＯ上市申請，據市場

消息人士指出，嘉楠耘智最快將於下星期上市聆訊，計劃集資最少１０億美元。

另一家中國比特幣挖礦設備製造商億邦國際赴港上市，上上載初步，海通國際擔任獨家上市

保薦人。此前市傳該公司計劃集資１０億美元。

億邦國際旗下子公司億邦通信曾於新三板上市，今年３月因計劃境外上市而除牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

