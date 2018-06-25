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即市新聞

25/06/2018 13:19

《傳聞》嘉楠耘智最快下周在港上市聆訊，集資最少１０億美元

　　《傳聞》中國比特幣挖礦設備製造商嘉楠耘智今年５月在香港遞交ＩＰＯ上市申請，據市場
消息人士指出，嘉楠耘智最快將於下星期上市聆訊，計劃集資最少１０億美元。
　　另一家中國比特幣挖礦設備製造商億邦國際赴港上市，上上載初步，海通國際擔任獨家上市
保薦人。此前市傳該公司計劃集資１０億美元。
　　億邦國際旗下子公司億邦通信曾於新三板上市，今年３月因計劃境外上市而除牌。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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