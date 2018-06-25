《傳聞》華興資本赴港上市，集資最多６２﹒８億元

《傳聞》市場消息人士指出，中資投行華興資本計劃在港上市，集資６億美元至８億美元（

約４７﹒１億至６２﹒８億港元），預期在今年１０月份掛牌，高盛、工銀亞洲為聯席保薦人。

據悉，華興資本最新估值目標為４０億美元至５０億美元。



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