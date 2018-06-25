《魚缸博客》魚缸表現持續波動，本地快餐孖寶防守強買定等收息

《魚缸博客》雖然人行早就講過話短期內會再降準，務求令神州缸友對後市表現可以有返Ｄ

信心，但唔少缸友都好似唔多受落，事關依家神州面對緊嘅問題並唔係降準就可以解決到，例如

中美貿易戰同Ａ場質押風險等，照咁睇，中港魚缸都仲有排跌。

魚缸咁翻雲覆雨嘅情況下，只好揀返一Ｄ防守性較強嘅股份，本地薑嘅快餐孖寶大家樂

（００３４１）同大快活（０００５２）就係一個唔錯嘅選擇。雖然本地嘅衣食住行行業難有大

增長，但勝在夠穩陣，業務難受到經濟同股市表現影響，加上每年派息穩增，防守力相當吸引。

大家樂上個禮拜五（２２日）公布咗最新業績，截至今年三月底止２０１８財年度少賺９巴仙，

主要因為稅項撥備增加，而撇除稅項因素，期內只係賺少近６巴仙，較中期有改善。派息方面，

同上一個財年度一樣，計埋特別息３５仙，全年每股派息１﹒１６銀。

大家樂放榜當日仲話，下半年會因為科技嘅應用而令生產力提高，毛利率有望增加嘅同時，

亦預期業績會有改善，派息有望錄得增長，防守力自然比以往硬淨。

大快活就會喺今個禮拜三（２７日）放榜，事實上，大快活近年嘅業績同成本控制表現方面

都跑贏大家樂，近兩年嘅純利都有雙位數增幅，毛利率亦持續穩增。此外，大快活派息亦都較大

家樂豪爽，股息逐年遞增之餘，今個財年亦繼續有望派特別息。

股價表現方面，兩隻快餐孖寶喺今日（２５日）逆市下仍見有買盤追入，防守力的確可見一

斑，缸友可考慮現價吸納等收息。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

