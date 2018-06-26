《傳聞》中國外運（００５９８）回歸Ａ股有眉目

《傳聞》中國外運（００５９８）昨日（２５日）力守４﹒１元水平，以４﹒１６元收市，

上升２仙。據悉中國外運逆市上升，除了受惠客貨代理業務增長之外，回歸Ａ股上市有眉目，成

為支撐股價高位徘徊的主要因由。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

