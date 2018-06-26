《傳聞》小米（０１８１０）公開招股首日孖展僅相當於超購約２倍

《傳聞》小米集團（０１８１０）昨日（２５日）起公開招股，據統計１０間券商共借出

７５﹒７億元孖展，僅超購約２倍。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

