《傳聞》贛鋒鋰業發Ｈ股今日起市場需求詢量

《傳聞》贛鋒鋰業（深：００２４６０）擬發行Ｈ股，今日（２６日）起在市場進行需求詢

量。

該公司在月中收到中證監核準公司新發行不超過２﹒１３億股境外上市外資股，每股面值人

民幣１元，全部為普通股。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

