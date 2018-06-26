《傳聞》市場消息人士指出，中國華融（０２７９９）計劃發行１０至１２億美元票據，預
計今日（２６日）定價。該公司計劃發行３年期或５年期浮息票據，初始指導價格為３月個倫敦
銀行同業拆借利率加１４５點子或１６０點子區域。
該公司還計劃增發２０２７年到期債券，初始指導價格為加２６５點子區域。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/06/2018 14:57
《傳聞》中國華融（０２７９９）擬發行１０億至１２億美元票據
《傳聞》市場消息人士指出，中國華融（０２７９９）計劃發行１０至１２億美元票據，預
計今日（２６日）定價。該公司計劃發行３年期或５年期浮息票據，初始指導價格為３月個倫敦
銀行同業拆借利率加１４５點子或１６０點子區域。
該公司還計劃增發２０２７年到期債券，初始指導價格為加２６５點子區域。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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