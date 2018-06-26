《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，中國鐵塔在港ＩＰＯ本周尋求上市審批，計劃下星期
開始預路演，預期７月下旬掛牌。中金及高盛為聯合保薦人。
上月市場消息指出，中國鐵塔上市擬資１００億美元。
中國鐵塔是由中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（００７２８）合資持
設成，為通訊鐵塔基礎設施服務提供商。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/06/2018 11:30
《傳聞》中國鐵塔赴港上市本周尋求批准，下周開始預路演
《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，中國鐵塔在港ＩＰＯ本周尋求上市審批，計劃下星期
開始預路演，預期７月下旬掛牌。中金及高盛為聯合保薦人。
上月市場消息指出，中國鐵塔上市擬資１００億美元。
中國鐵塔是由中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（００７２８）合資持
設成，為通訊鐵塔基礎設施服務提供商。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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