《傳聞》中國鐵塔赴港上市本周尋求批准，下周開始預路演

《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，中國鐵塔在港ＩＰＯ本周尋求上市審批，計劃下星期

開始預路演，預期７月下旬掛牌。中金及高盛為聯合保薦人。

上月市場消息指出，中國鐵塔上市擬資１００億美元。

中國鐵塔是由中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（００７２８）合資持

設成，為通訊鐵塔基礎設施服務提供商。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

