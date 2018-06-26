  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/06/2018 11:58

《魚缸博客》申洲（２３１３）受惠世盃波衫需求增，可作防守部署

　　《魚缸博客》神州宣布下個月５號開始降準半個百分點，但缸友對人行用呢一招嚟救市好似
已經唔多受落，事關神州呢排「立立亂」問題多不勝數，又貿易戰又人仔貶值，加上Ａ場公司股
權質押問題同債務危機，而且呢ｄ問題都唔係一時三刻可以解決，缸友接住落嚟都要繼續食驚風
散。
　　後市表現唔多樂觀，只好作防守性部署，今年年初晉身國貨佬指數嘅申洲（０２３１３）表
現相當標青，即使魚缸已經蒸發晒今年以嚟嘅升幅，呢個龍頭紡織佬走勢依然硬淨，仲要有幾次
破紅底，以噚日收市價９７﹒２銀計，今年以嚟累升３２巴仙。
　　由於Ａｄｉｄａｓ同Ｎｉｋｅ都係申洲嘅客仔，唔少足球波衫都係出自呢兩個體育用品一哥
，再加上兩大龍頭贊助嘅都係一Ｄ足球強國，喺世界盃效應下，「孖屐」對佢地嘅波衫需求就一
定明顯更強。以四年前巴西世界盃為例，德國隊成功捧起大力神盃，Ａｄｉｄａｓ贊助嘅德國隊
波衫銷量即時爆升，申洲訂單今年亦有望接到手軟。
　　除咗業績有睇頭，申洲派息更加係年年遞增，舊年全年每股派咗１﹒４５銀，２０１２年就
派７０仙。仲有，申州而家市值高達１４６１億銀，高過唔少藍戰士，嚟緊恆指季檢有望染藍。
申洲後市有唔少利好消息下，後市大有條件再次直指兼企穩「紅底」。
　　大摩今日出咗份最新報告，神州運動服裝需求增加將有助推動相關代工商長期盈利增長，兩
年後嘅東京奧運亦都係代工廠嘅基本面同股價催化劑，行業入面首選申洲，「他屐」由９２蚊升
到去１１５蚊，而且仲要係最牛「他屐」，評級增持。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
生財有道25/06/2018
【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡 預料首掛股價相對疲弱
FOCUS25/06/2018
【FOCUS】降準「強心針」藥效成疑 人幣恐加速轉弱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN