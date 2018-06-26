《魚缸博客》申洲（２３１３）受惠世盃波衫需求增，可作防守部署

《魚缸博客》神州宣布下個月５號開始降準半個百分點，但缸友對人行用呢一招嚟救市好似

已經唔多受落，事關神州呢排「立立亂」問題多不勝數，又貿易戰又人仔貶值，加上Ａ場公司股

權質押問題同債務危機，而且呢ｄ問題都唔係一時三刻可以解決，缸友接住落嚟都要繼續食驚風

散。

後市表現唔多樂觀，只好作防守性部署，今年年初晉身國貨佬指數嘅申洲（０２３１３）表

現相當標青，即使魚缸已經蒸發晒今年以嚟嘅升幅，呢個龍頭紡織佬走勢依然硬淨，仲要有幾次

破紅底，以噚日收市價９７﹒２銀計，今年以嚟累升３２巴仙。

由於Ａｄｉｄａｓ同Ｎｉｋｅ都係申洲嘅客仔，唔少足球波衫都係出自呢兩個體育用品一哥

，再加上兩大龍頭贊助嘅都係一Ｄ足球強國，喺世界盃效應下，「孖屐」對佢地嘅波衫需求就一

定明顯更強。以四年前巴西世界盃為例，德國隊成功捧起大力神盃，Ａｄｉｄａｓ贊助嘅德國隊

波衫銷量即時爆升，申洲訂單今年亦有望接到手軟。

除咗業績有睇頭，申洲派息更加係年年遞增，舊年全年每股派咗１﹒４５銀，２０１２年就

派７０仙。仲有，申州而家市值高達１４６１億銀，高過唔少藍戰士，嚟緊恆指季檢有望染藍。

申洲後市有唔少利好消息下，後市大有條件再次直指兼企穩「紅底」。

大摩今日出咗份最新報告，神州運動服裝需求增加將有助推動相關代工商長期盈利增長，兩

年後嘅東京奧運亦都係代工廠嘅基本面同股價催化劑，行業入面首選申洲，「他屐」由９２蚊升

到去１１５蚊，而且仲要係最牛「他屐」，評級增持。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

