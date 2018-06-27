《傳聞》中航科工（２３５７）或獲注資，統一（２２０）炒銷售佳

《傳聞》中航科工（０２３５７）股價持續呈強，昨日（２６日）逆市上升３％，以４﹒６

元收市。據悉，母公司可能進一步注入新資產，壯大資產規模；惟在市況不穩之下，在４﹒４元

至４﹒５元，只宜小注吸納。

另一方面，統一企業（００２２０）昨日（２６日）以９﹒６１元收市，上升０﹒２元，走

勢堅挺。據悉，統一企業旗下方便麵與飲料保持增長勢頭，支持股價在高位徘徊，呈現大強勢，

成為進可攻、退可守的投資對象。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

