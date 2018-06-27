《傳聞》基金換馬電訊股，博中移動（００９４１）提高派息率

《傳聞》貿易戰影響投資情緒，據聞基金換馬至盈利有較大保障的電訊股，中國移動

（００９４１）成為目標對象，尢其是中移動有可能提高派息率，支持昨日（２６日）股價逆市

上升０﹒８５元，以６９﹒５元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

