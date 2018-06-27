《傳聞》李澤楷旗下富衛保險研上市

《傳聞》外電引述消息人士指，電盈（００００８）主席李澤楷正為旗下富衛保險潛在

ＩＰＯ做準備，這是他５年前通過收購而建立的保險公司。富衛已經與投資銀行就可能的ＩＰＯ

進行了初步討論，香港是考慮的可能上市地點，最早可能在未來兩年內上市。

瑞士再保險為富衛股東之一、持股約１２﹒３％。



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