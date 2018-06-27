《傳聞》外電引述消息人士指，電盈（００００８）主席李澤楷正為旗下富衛保險潛在
ＩＰＯ做準備，這是他５年前通過收購而建立的保險公司。富衛已經與投資銀行就可能的ＩＰＯ
進行了初步討論，香港是考慮的可能上市地點，最早可能在未來兩年內上市。
瑞士再保險為富衛股東之一、持股約１２﹒３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/06/2018 09:01
《傳聞》李澤楷旗下富衛保險研上市
《傳聞》外電引述消息人士指，電盈（００００８）主席李澤楷正為旗下富衛保險潛在
ＩＰＯ做準備，這是他５年前通過收購而建立的保險公司。富衛已經與投資銀行就可能的ＩＰＯ
進行了初步討論，香港是考慮的可能上市地點，最早可能在未來兩年內上市。
瑞士再保險為富衛股東之一、持股約１２﹒３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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