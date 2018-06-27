《傳聞》齊屹科技（０１７３９）因市況轉差推遲上市計劃

《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，齊屹科技（０１７３９）計劃推遲在港上市計劃，主

要是市場狀況轉差。

齊屹科技是中國最大的網上室內設計及建築平台，早於上周四（２１日）起至本周二（２６

日）公開招股，原計劃下月５日掛牌，招股價介乎６﹒８元至９元，集資最多２１﹒７８億元。

高盛（亞洲）及中信里昂證券為聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

