《傳聞》映客互娛擬在港上市，招股價３﹒８５至５元

《傳聞》市場消息人士指出，內地直播平台「映客」之母公司映客互娛，擬在港公開招股上

市，發售３﹒０２３億股，每股作價３﹒８５至５元，集資最多１５﹒１億元。預期在７月１２

日掛牌。

中金、花旗及德銀任聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

