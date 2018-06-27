《傳聞》內地鋼鐵電商平台「找鋼網」在港ＩＰＯ集資最多４億美元

《傳聞》內地最大鋼鐵電商平台「找鋼網」尋求以「同股不同權」方式在港上市，市場消息

人士指出，其計劃集資３億至４億美元（約２３﹒５億至３１﹒４億港元），保薦人包括花旗、

招商證券及高盛。

「找鋼網」將是第三家在港以「同股不同權」方式上市的股份，前兩家分別是小米集團

（０１８１０）及美團點評。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

