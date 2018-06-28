《傳聞》中石化煉化（０２３８６）炒合約增

《傳聞》國際油價升勢持續，據悉帶動內地與海外煉油與化工工程合約增加，中石化煉化（

０２３８６）今年在內地力爭２８０億元新合約，昨日（２７日）股價逆市上升０﹒１３元，以

７﹒９６元，短期有力上破８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

