《傳聞》國際油價升勢持續，據悉帶動內地與海外煉油與化工工程合約增加，中石化煉化（
０２３８６）今年在內地力爭２８０億元新合約，昨日（２７日）股價逆市上升０﹒１３元，以
７﹒９６元，短期有力上破８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/06/2018 09:11
《傳聞》中石化煉化（０２３８６）炒合約增
《傳聞》國際油價升勢持續，據悉帶動內地與海外煉油與化工工程合約增加，中石化煉化（
０２３８６）今年在內地力爭２８０億元新合約，昨日（２７日）股價逆市上升０﹒１３元，以
７﹒９６元，短期有力上破８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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