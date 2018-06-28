《傳聞》基金增持現金比重，險企回報縮水捱沽

《傳聞》貿易戰影響逐步浮現，全球經濟下行風險增加，據悉基金紛紛減持，增持現金比重

，強勢藥業股也成為沽貨對象。石藥（０１０９３）昨日（２７日）急跌５％，以２２﹒３元收

市，不宜博反彈，不排除考驗２０元支持位。

與此同時，近月內地保險股跌勢加劇，與滬指跌至兩年低位有關，令險資投資Ａ股回報縮水，

可能影響整體業績表現。中國人壽（０２６２８）昨日（２６日）險守２０元，以２０﹒１元收

市，可能跌穿２０元關，宜採觀望。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

