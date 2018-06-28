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即市新聞

28/06/2018 09:10

《傳聞》基金增持現金比重，險企回報縮水捱沽

　　《傳聞》貿易戰影響逐步浮現，全球經濟下行風險增加，據悉基金紛紛減持，增持現金比重
，強勢藥業股也成為沽貨對象。石藥（０１０９３）昨日（２７日）急跌５％，以２２﹒３元收
市，不宜博反彈，不排除考驗２０元支持位。
　與此同時，近月內地保險股跌勢加劇，與滬指跌至兩年低位有關，令險資投資Ａ股回報縮水，
可能影響整體業績表現。中國人壽（０２６２８）昨日（２６日）險守２０元，以２０﹒１元收
市，可能跌穿２０元關，宜採觀望。
　
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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