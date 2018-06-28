《傳聞》小米（０１８１０）昨日（２７日）截孖展，市場消息指，再有券商遭抽飛。各券
商均表示沒有投資者落頭槌飛，只計孖展，多間券商合共僅錄４９﹒３億元，僅較公開發售部分
的２３﹒９８億元，超購１﹒０６倍。市場原先預期，小米能錄得千億孖展認購。
小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場費約４４４４﹒３元，預料
７月９日上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/06/2018 09:01
《傳聞》小米（０１８１０）截孖展，再現抽飛超購僅約１倍
《傳聞》小米（０１８１０）昨日（２７日）截孖展，市場消息指，再有券商遭抽飛。各券
商均表示沒有投資者落頭槌飛，只計孖展，多間券商合共僅錄４９﹒３億元，僅較公開發售部分
的２３﹒９８億元，超購１﹒０６倍。市場原先預期，小米能錄得千億孖展認購。
小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場費約４４４４﹒３元，預料
７月９日上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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