《傳聞》保誠（０２３７８）申請將旗下馬來西亞保險公司上市

《傳聞》市場消息指，英國保誠（０２３７８）已經申請了將旗下馬來西亞保險公司上市，

藉此減持於該業務的持股，集資額或達７億美元。

由於馬來西亞央行要求外國保險公司減少於本地業務的持股至最多七成股權，減持期限為本

月３０日。

消息指，目前不確定保誠會促成交易落實。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

