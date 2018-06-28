《傳聞》市場消息指，英國保誠（０２３７８）已經申請了將旗下馬來西亞保險公司上市，
藉此減持於該業務的持股，集資額或達７億美元。
由於馬來西亞央行要求外國保險公司減少於本地業務的持股至最多七成股權，減持期限為本
月３０日。
消息指，目前不確定保誠會促成交易落實。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/06/2018 14:10
《傳聞》保誠（０２３７８）申請將旗下馬來西亞保險公司上市
《傳聞》市場消息指，英國保誠（０２３７８）已經申請了將旗下馬來西亞保險公司上市，
藉此減持於該業務的持股，集資額或達７億美元。
由於馬來西亞央行要求外國保險公司減少於本地業務的持股至最多七成股權，減持期限為本
月３０日。
消息指，目前不確定保誠會促成交易落實。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|FOCUS28/06/2018
【FOCUS】港府蓄勢再出招 內房賭「國運」或快開盤
|國際動態28/06/2018
納吉布涉貪案 警檢獲21億財物
|生財有道28/06/2018
【大灣區】港80後 中山升呢記
|剖析天下27/06/2018
貿易戰 誰是受害者？
|剖析天下27/06/2018
俄國能否憑世界盃 重振經濟？
|FOCUS27/06/2018
【FOCUS】侵侵再落投資牌 阿爺綢繆「全國皆兵」持久戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰