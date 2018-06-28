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即市新聞

28/06/2018 11:58

《魚缸博客》中資券商佬翻生，華泰現價仲幾抵買！

　　《魚缸博客》花旗國總統侵侵對祖國投資嘅立場，有可能軟化，令貿易戰嘅緊張情緒暫得以
紓緩，刺激華爾街股市早段全線造好，道指一度急升２８５點，不過因為科技股同銀行股受壓，
最終要跌１６５點。
　　香江呢邊今朝窄幅高開１１點，之後走勢就好淡爭持，雖然最多跌過４０幾點，不過因為有
「三桶油」同埋中資券商佬撐市，加上滬指倒升，推動魚缸升返過百點。
　　相信各位心水清嘅缸友都知道，中資券商佬嘅走勢不嬲都同Ａ場掛勾，最近Ａ場腳仔咁軟，
可能大家都奇怪點解博客會提到佢哋。不過大家望真Ｄ，佢哋今日由低位衝返上嚟唔少喇，全因
為噚日有個利好嘅消息。
　　無錯喇，講緊嘅就係發改委同財政部噚中收市後出嘅聯合發布，提到要更新證券期貨業監管
費收費標準。仲話對祖國境內登記註冊的證券公司、基金管理公司、期貨經紀公司收取的機構監
管費，自２０１８年１月１日起免收三年，真係節省唔少。
　　今日彈得最勁嘅就係華泰六八八六（０６８８６）喇，仲同一眾中資券商佬齊齊ｌｅａｄ住
國貨佬，表現相當突出。
　　雖然頭先博客都提過，Ａ場近排表現平平，不過都正正係因為依個原因，唔少中資券商佬嘅
股價都回調咗唔少，當中華泰都差唔多回調咗兩成。對佢有興趣嘅缸友，真係不妨趁低吸納返些
少，搏佢反彈又好，諗住中長線揸住都好，現價都仍然幾抵買！　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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