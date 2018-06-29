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即市新聞

29/06/2018 09:00

《傳聞共賞》優品３６０申請上市籌２億，萬順孖展暫超購逾５倍

　　《傳聞共賞》優品３６０申請上市籌２億
　　　　　　　　萬順（０１７４６）孖展暫超購５﹒１倍
　　　　　　　　原奶自給率升捧現代（０１１１７）
　　　　　　　　鋼鐵毛利升吼鞍鋼（００３４７）

　　《昔日傳聞》小米（０１８１０）截孖展，再現抽飛超購僅約１倍
　　　　　　　　港府將批准居屋定價較市價低五成
　　　　　　　　中石化煉化（０２３８６）炒合約增
　　　　　　　　基金增持現金比重
　　　　　　　　險企回報縮水捱沽
　　　　　　　　李澤楷旗下富衛保險研上市
　　　　　　　　小米（０１８１０）孖展現抽飛，超購減至１﹒４倍
　　　　　　　　中航科工（０２３５７）或獲注資
　　　　　　　　統一企業（００２２０）炒銷售佳
　　　　　　　　基金換馬電訊股，博中移動（００９４１）提高派息率
　　　　　　　　小米（０１８１０）公開招股首日孖展僅相當於超購約２倍
　　　　　　　　贛鋒鋰業發Ｈ股今日起市場需求詢量
　　　　　　　　廣深鐵路（００５２５）炒加票價
　　　　　　　　碧桂園（０２００７）煲重大灣區
　　　　　　　　中國外運（００５９８）回歸Ａ股有眉目
　　　　　　　　華興資本遞交在港上市申請，下半年掛牌
　　　　　　　　內地廢紙木漿價急漲
　　　　　　　　金蝶（００２６８）雲客戶按年倍增
　　　　　　　　加達（０１６２０）公開發售超購逾１９０倍
　　　　　　　　谷歌討論在中國銷售消費類電子產品
　　　　　　　　淡友押注匯控（００００５）
　　　　　　　　基金沽售內地航空股
　　　　　　　　中廣核新能源（０１８１１）或再獲注資　　　　
　　　　　　　　加達（０１６２０）截孖展超購逾８７倍
　　　　　　　　香港寬頻（０１３１０）炒拓雲端業務
　　　　　　　　啤酒銷售勁升捧華潤啤酒（００２９１）
　　　　　　　　香港寬頻（０１３１０）炒拓雲端業務
　　　　　　　　中興與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令
　　　　　　　　海南計劃開發無現金娛樂酒吧變相開賭
　　　　　　　　中航科工（０２３５７）拓空中絲路
　　　　　　　　珠船（００５６０）拓大灣區發展
　　　　　　　　國家電投競購巴西水電站
　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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