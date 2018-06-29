《傳聞》市場消息指，本地零食連鎖店優品３６０昨日（２８日）已遞交上市申請，最快今
天會上載初步招股文件，集資約２億元。
優品３６０在２０１３年成立，主要從事休閒食品銷售，目前在港有７１間分店。優品３６
０主要股東林子峰同時是著名商舖投資者。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/06/2018 09:01
《傳聞》優品３６０申請上市籌２億
《傳聞》市場消息指，本地零食連鎖店優品３６０昨日（２８日）已遞交上市申請，最快今
天會上載初步招股文件，集資約２億元。
優品３６０在２０１３年成立，主要從事休閒食品銷售，目前在港有７１間分店。優品３６
０主要股東林子峰同時是著名商舖投資者。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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