《傳聞》優品３６０申請上市籌２億

《傳聞》市場消息指，本地零食連鎖店優品３６０昨日（２８日）已遞交上市申請，最快今

天會上載初步招股文件，集資約２億元。

優品３６０在２０１３年成立，主要從事休閒食品銷售，目前在港有７１間分店。優品３６

０主要股東林子峰同時是著名商舖投資者。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

