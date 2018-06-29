  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/06/2018 09:01

《傳聞》優品３６０申請上市籌２億

　　《傳聞》市場消息指，本地零食連鎖店優品３６０昨日（２８日）已遞交上市申請，最快今
天會上載初步招股文件，集資約２億元。
　　優品３６０在２０１３年成立，主要從事休閒食品銷售，目前在港有７１間分店。優品３６
０主要股東林子峰同時是著名商舖投資者。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態29/06/2018
fb踩過界 洽英超東南亞轉播權
中國故事28/06/2018
【ＱＱ新王國】人臉識別、桌球、攀石任玩！直擊騰訊18億新總部
FOCUS28/06/2018
【FOCUS】港府蓄勢再出招 內房賭「國運」或快開盤
國際動態28/06/2018
納吉布涉貪案 警檢獲21億財物
生財有道28/06/2018
【大灣區】港80後 中山升呢記
剖析天下27/06/2018
貿易戰 誰是受害者？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN