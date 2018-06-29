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即市新聞

29/06/2018 11:58

《魚缸博客》神州水泥利潤再創單月新高，坐實中建材博繼續彈

　　《魚缸博客》華爾街股市隔晚（２８日）先跌後回升，道指雖然早段曾跌１２０點，不過之
後拾級上行，更加一度漲１９０點，最終就升９８點。香江魚缸今朝雖然低開３３點，好彩有神
州磚頭佬同埋ＱＱ（００７００）等藍戰士齊齊反彈，之後愈升愈有，最多仲飛起超過３８０點
，厲害。
　　魚缸今日彈返高唔少，好多街坊街里都拖住齊齊跳起，除咗神州磚頭佬同埋藥佬，其實水泥
佬都做得唔錯嫁，而衝得最前嘅就係中建材（０３３２３）。全因為有神州媒體《中國證券報》
引述《數字水泥網》數據，指出５月份祖國嘅水泥行業利潤錄得１７７﹒４３億人仔，按年增加
咗近７６巴仙，較４月增長咗３０﹒３５億人仔，再創單月計利潤新高，勁揪！
　　雖然未正式出官方數據，就先偷跑炒作一輪，不過相信到官方再公布，佢哋都應該有空間再
彈一輪，都係因為之前實在跌得太多喇。
　　睇返中建材嘅公仔圖，即使計埋今日目前嘅升幅，佢都仍然自今個月嘅高位，即係接近十蚊
嘅水平，大幅回落咗超過２０巴仙，要估計終於開始反彈都不為過。
　　如果各位缸友係之前趁低吸納咗些少嘅話，真係不妨揸多陣。未入貨都唔使怕，現價都依然
算係抵買，可７至７﹒５蚊買入！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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