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即市新聞

03/07/2018 09:18

《傳聞》王老吉（８７４）拓華北，五礦（０１２０８）擴銅鋅比重

　　《傳聞》近年中國涼茶市場增長放慢至低單位數，但白雲山（００８７４）旗下王老吉，正
全力拓展華北市場，在當地設立生產線，搶佔北方涼茶市場份額。白雲山上周五（２９日）以
３４﹒６元收市，急升約１０％，基本面良好，反彈力度強。
　　另一方面，五礦資源（０１２０８）上周五（２９日）上升８％，以５﹒４９元收市。據悉
，五礦資源將主力拓展銅鋅市場，目標數年內成為全球領先的中型礦業公司，在５﹒１元至５﹒
３元低吸，有較大值博率。
　
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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