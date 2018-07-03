《傳聞》歌禮生物科技周四聆訊

《傳聞》外電引述未具名知情人士報道稱，本港首隻生物科技股歌禮生物科技將在本周四（

５日）進行香港上市聆訊，有望成為首家循新機制掛牌的無收入生物科技公司。

據悉，歌禮正在開發７種新藥，其中２種臨近商業化。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

