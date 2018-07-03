《傳聞》阿里巴巴延遲發行ＣＤＲ

《傳聞》內地傳媒引述知情人士報道，阿里巴巴集團本該將在本月申請ＣＤＲ發行，但由於

種種原因，該進程需要推後。

阿里巴巴未向傳媒直接評論傳聞，發言人重申以往取態，指公司在赴美國上市時已表明，只

要條件允許就會回來，有關想法未有改變。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

