《傳聞》內地傳媒引述知情人士報道，阿里巴巴集團本該將在本月申請ＣＤＲ發行，但由於
種種原因，該進程需要推後。
阿里巴巴未向傳媒直接評論傳聞，發言人重申以往取態，指公司在赴美國上市時已表明，只
要條件允許就會回來，有關想法未有改變。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/07/2018 09:01
《傳聞》阿里巴巴延遲發行ＣＤＲ
《傳聞》內地傳媒引述知情人士報道，阿里巴巴集團本該將在本月申請ＣＤＲ發行，但由於
種種原因，該進程需要推後。
阿里巴巴未向傳媒直接評論傳聞，發言人重申以往取態，指公司在赴美國上市時已表明，只
要條件允許就會回來，有關想法未有改變。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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